DeAndre Ayton firma una offer sheet dei Pacers per il massimo salariale

DeAndre Ayton è l’unico vero big rimasto ancora free agent, alla ricerca di un massimo salariale che ha finalmente trovato da parte degli Indiana Pacers. Il centro, restricted free agent dopo che lo scorso autunno non aveva ricevuto un’offerta di rinnovo soddisfacente da Phoenix, ha firmato una offer sheet dei Pacers da 133 milioni di dollari in 4 anni.

Ora la palla passa ai Phoenix Suns, che si vociferava volessero utilizzare Ayton in una sign&trade per Kevin Durant. La franchigia dell’Arizona, che scelse Ayton alla prima chiamata assoluta nel Draft 2018, potrà pareggiare l’offerta dei Pacers entro 48 ore oppure il centro giocherà a Indiana nella prossima stagione.

