Parigi e Londra giocheranno l’EuroLega l’anno prossimo?

Parigi e Londra sono mercati molto importante per l’EuroLega ed è per questo che da anni si parla della possibilità di vedere una formazione della capitale francese e della capitale inglese nella massima competizione continentale e il 2024-2025 potrebbe essere l’anno giusto.

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Rupert Fabig, il Paris Basketball ha un accordo verbale con l’EuroLega per la prossima stagione:

“Mi è stato detto che Parigi ha ricevuto un impegno verbale da parte dell’EuroLega a partecipare alla competizione già la prossima stagione”.

Paris has received a verbal commitment from the EuroLeague to join the competition already next season I was told. pic.twitter.com/TQoFMlDPL9 — Rupert Fabig (@rupertfabig) October 19, 2023

Quest’anno la formazione parigina è molto forte perché è imbattuta in EuroCup e in campionato è 5-2, dietro solo al Monaco. Ecco il motivo per il quale potrebbero essere tempi maturi per vedere una formazione di Parigi in Turkish Airllines EuroLeague.

Non potrebbe finire qui perché anche i London Lions stanno facendo molto bene in EuroCup e potrebbero vincerla, perciò non è da escludere che l’anno prossimo ci siano una formazione di Londra e una di Parigi in EuroLega, con una competizione che potrebbe diventare a 20 squadre.

Stiamo a vedere come andrà avanti questa situazione e speriamo sempre di avere due squadre italiano, ovvero l’Olimpia Milano e anche la Virtus Bologna.

Leggi anche: Perché Harden non si sta allenando con Philadelphia e quando tornerà?