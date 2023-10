Perché Harden non si sta allenando con Philadelphia e quando tornerà?

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic e Stadium, James Harden non ha partecipato all’allenamento odierno dei Philadelphia 76ers ed è lontano dalla squadra per motivi personali.

James Harden did not attend 76ers practice today and is away due to a personal matter. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2023

È stata un’estate movimentata per James Harden e i 76ers. Harden ha scelto il suo contratto e ha chiesto una cessione alla squadra, rendendo noto che la sua destinazione desiderata fossero i Los Angeles Clippers.

Secondo le ultime notizie, non ci sono stati progressi per quanto riguarda un potenziale scambio tra i 76ers e i Clippers per quanto riguarda Harden. Ciò che rende la situazione difficile è che i Clippers sarebbero l’unico offerente, quindi non c’è motivo di migliorare la loro attuale offerta per lui.

Harden era presente al training camp dei Philadelphia 76ers, ma è stato recentemente rivelato che non è più presente da domenica e forse non tornerà finché non verrà scambiato. Secondo quanto riferito, la squadra gli avrebbe dato la possibilità di spiegare la sua assenza. Rimane ancora un mistero, ma sembra che la squadra abbia scelto come motivo una questione personale.

Per i 76ers si avvicina una stagione importante. I Sixers sono in lizza da un po’ di tempo per il titolo, ma non sono riusciti a superare l’ostacolo del secondo turno con Joel Embiid come stella principale. Ci si aspettava che Harden arrivasse e li portasse in alto, e invece…

Leggi anche: Carlos Delfino ripartirà dalla Serie A2? Ecco cosa sappiamo