Perché Terry Stotts, ex vice dei Bucks, ha deciso di dimettersi?

Questa notte è emersa la notizia che l’assistente allenatore dei Milwaukee Bucks, Terry Stotts, ha deciso di dimettersi e ora sono emersi ulteriori dettagli.

Shams Charania di The Athletic riferisce che Stotts e il capo allenatore Adrian Griffin hanno avuto uno scontro durante lo shootaround. Secondo quanto riportato, Griffin ha terminato la seduta di allenamento e ha riunito la squadra per un saluto. Durante questo incontro, Griffin ha informato gli allenatori di voler fare un incontro separato con loro una volta terminato il lavoro.

Inside the stunning resignation of Bucks lead assistant Terry Stotts, and a shootaround incident between Stotts and head coach Adrian Griffin that gave a glimpse into their dynamic.

Story at @TheAthletic with @eric_nehm: https://t.co/bAt7PxWdW5

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2023