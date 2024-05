Atlanta ottiene a sorpresa la prima scelta assoluta del Draft NBA 2024

Gli Atlanta Hawks hanno fatto un po’ di rumore domenica, nonostante non abbiano partecipato ai playoff NBA. La franchigia di Atlanta sta festeggiando dopo aver vinto a sorpresa la scelta numero 1 della NBA Draft Lottery 2024.

Secondo Lauren L. Williams dell’Atlanta Journal-Constitution, è la prima volta che gli Hawks vincono la NBA Draft Lottery nella storia della franchigia. Inoltre, è la prima volta dal 1975 che la franchigia detiene la prima scelta assoluta.

WOW! Hawks get the no.1 overall pick in the upcoming draft. They have never won the lottery before and this will be their first NO.1 overall pick since 1975

— Lauren L. Williams (@WilliamsLaurenL) May 12, 2024