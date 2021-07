Partizan Belgrado, le cifre del contratto biennale di Kevin Punter sono folli

Kevin Punter è sulla bocca di tutti nelle ultime ore perché ha firmato un contratto biennale con il Partizan Belgrado, come potete leggere qui. Ha fatto molto scalpore il fatto che abbia deciso di scendere dall’EuroLega all’EuroCup ma la cosa che fa più scalpore sono le cifre dell’accordo: Eurohoops parla di 3 milioni in 2 anni, ovvero 1.5 all’anno. Numeri folli, considerando la pandemia in corso. Si dice che l’Olimpia Milano era arrivata a offrire poco più di 1 milione di euro ma di fronte a queste cifre c’è davvero poco da dire.

Punter signed a two-year, THREE million deal per sources It's the biggest contract EVER in Serbian basketball https://t.co/IVpdijWHMh — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 2, 2021