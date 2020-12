Paul George è stato recentemente ospite del podcast All The Smoke, curato da Matt Barnes e Stephen Jackson, che sta diventando sempre più popolare negli Stati Uniti.

A PG è stato chiesto chi fosse il giocatore più difficile da marcare finora nella sua carriera. La stella dei Clippers ha dato una risposta per certi versi inaspettata, scegliendo Carmelo Anthony: “L’ho affrontato per la prima volta a Denver – ha spiegato -, prima che venisse scambiato. Era carico a molla, ho passato tutta la partita a rincorrerlo, mi ha portato a scuola, ha fatto il diavolo a quattro. Penso che quella sia stata la marcatura più difficile finora per me”.

