Paul George, prova mostruosa e canestri decisivi contro Houston

Paul George sembra essere davvero tornato nella sua versione migliore. Questa notte PG13 ha trascinato i Los Angeles Clippers alla vittoria 95-93 sugli Houston Rockets.

Un successo prezioso per raddrizzare il record dei biancorossi sul 3-4, per di più ottenuto senza Kawhi Leonard e John Wall che in questo avvio di stagione stanno rientrando gradualmente.

George allora si è preso la responsabilità nei momenti decisivi, firmando la tripla dell’aggancio, poi propiziando una palla rubata e infine insaccando il canestro decisivo per la vittoria.

Per George una prova da 35 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 6 palle rubate. Nella storia della NBA nessuno aveva mai fatto registrare questi numeri mettendo a bersaglio anche 5 triple.

— StatMuse (@statmuse) November 1, 2022