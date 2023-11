Per uscire dalla crisi Brindisi pensa all’ex NBA Brandon Knight

La Happy Casa Brindisi è incagliata in una situazione pericolosa, nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo di coach Sakota è ancora ultima in LBA con zero vittorie in 6 partite. È l’unica squadra insieme a Treviso ancora senza successi in campionato. Per metterci una pezza i pugliesi starebbero valutando di intervenire sul mercato, secondo Sportando un nome preso in considerazione in queste ore sarebbe addirittura quello di Brandon Knight.

Knight è stato per anni un giocatore importante in NBA, capace anche di segnare 19.6 punti di media a Phoenix nella stagione 2015-16. Scelto con l’8° chiamata assoluta da Detroit al Draft 2011, il playmaker americano ha militato con i Pistons, Bucks, Suns, Rockets, Cavaliers e Mavericks. Il suo problema principale è fisico, visto che in 11 anni di NBA ha disputato appena 451 partite (una media di 41 partite a stagione). Da aprile 2022 è inoltre rimasto free agent per quasi un anno, fino a marzo 2023 quando ha firmato per i Piratas de Quebradillas in Porto Rico.