Mike James sta con Pangos, critica PESANTE a Messina: “Guardati allo specchio!”

L’intervista di Ettore Messina apparsa su Il Foglio questa mattina continua a generare polemiche. Dopo la risposta di Shabazz Napier e la successiva smentita del tecnico dell’Olimpia Milano che ha parlato di “interpretazione del giornalista”, ora è stato Mike James ad alzare la voce. In particolare l’americano, che solo un paio di settimane fa aveva battuto Milano al Forum, si è focalizzato sulle critiche che Messina ha rivolto nella stessa intervista a Kevin Pangos. Il canadese è praticamente fuori squadra dopo un avvio di stagione non semplice, in cui comunque stava iniziando a carburare proprio nelle ultime uscite.

Nell’intervista, Messina mette praticamente Pangos alla porta dicendo che “non è il pilota giusto per questa automobile”. Insomma l’allenatore ha dato al playmaker gran parte delle colpe per le difficoltà di questo inizio di stagione. James non solo ha difeso il collega, ma ha anche criticato pesantemente alcune scelte tecniche di Messina, soprattutto il ruolo di Nikola Mirotic e la costruzione del roster.

“Dare la colpa alla point guard che è stata nel primo quintetto All-EuroLeague e ha dimostrato il suo valore nelle prime 5 partite stagionali invece di guardarti allo specchio e ammettere che hai messo insieme un roster terribile è il massimo livello di manipolazione che abbia mai visto!” ha scritto inizialmente James.

blaming a PG that's been all Euroleague and showed high level performance 5 games into a season and not looking in the mirror and admitting you put together a terrible constructed roster is the highest level of gaslighting I've ever seen — Mike James (@TheNatural_05) November 11, 2023

Poi la star del Monaco ha proseguito: “Schiera il miglior 4 di quest’epoca come 3 e non lo fa mai giocare da 5, però diamo la colpa a Pangos!”. E in un terzo tweet: “Ci sono 9 persone che giocano da 4 in quel roster!”.

bruh start the best 4 man of this era at the 3 and basically doesn't play a 5 lol but lets blame KP — Mike James (@TheNatural_05) November 11, 2023

its 9 people that play the 4 on that roster lol — Mike James (@TheNatural_05) November 11, 2023

Anche nei commenti Mike James è stato molto critico ed ha parlato del suo addio a Milano proprio a causa di Messina: “Gli ho parlato 3-4 volte quell’estate, poi ho ricevuto una e-mail a caso in cui un tipo che non avevo mai incontrato mi scriveva che non ero più desiderato all’Olimpia… Chiaramente non una persona adulta!”.

I talked to him like 3/4 times that summer about the season then got an email randomly that I wasn't wanted from some dude I never met… clearly not an adult lol — Mike James (@TheNatural_05) November 11, 2023

O ancora: “Gioca sempre attraverso 3-4 giocatori e cerca di far andare in post quello che è marcato dal più basso”.