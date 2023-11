Ettore Messina ha smentito le dichiarazioni su Napier che gli sono state attribuite

Ci sono voluti pochi minuti tra la risposta, via social, di Shabazz Napier e la precisazione di Ettore Messina. Motivo del contendere le dichiarazioni del tecnico dell’Olimpia Milano, in un’intervista a Il Foglio aveva infatti detto che Napier, che ha lasciato i biancorossi in estate per firmare un ricco contratto con la Stella Rossa, starebbe inviando messaggi ai suoi amici rimpiangendo quella decisione. Il giocatore ovviamente non ha preso bene questa uscita ed ha replicato furente su Instagram.

Per gettare un po’ di acqua sul fuoco, Messina ha corretto il tiro con un comunicato ufficiale, o meglio ha proprio smentito quanto riportato nell’intervista. “Riguardo una dichiarazione che mi è stata attribuita questa mattina da un quotidiano italiano ed è stata ripresa da numerosi siti, vorrei dire che, parlando di Shabazz Napier e delle ragioni del suo addio a Milano di fronte ad alcuni giornalisti, non ho mai detto né ipotizzato che il ragazzo abbia espresso a qualcuno il desiderio di tornare all’Olimpia. È stata una pura interpretazione del giornalista. Ho il massimo rispetto per Napier, per la Stella Rossa e come principio non parliamo mai dei giocatori delle altre squadre” ha scritto Messina.

Insomma, secondo la versione dell’interessato, Messina non avrebbe nemmeno mai pronunciato quelle parole su Napier. Chissà se questo statement basterà a placare le polemiche.

Ettore Messina new statement on Shabazz Napier: "Regarding a statement attributed to me this morning by an Italian newspaper and then taken up by numerous websites, I would like to point out that, speaking about Shabazz Napier in front of some journalists and the reasons for his… pic.twitter.com/ovc0ZjHdP6

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 11, 2023