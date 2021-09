Pesaro, Aza Petrovic perentorio: “Siamo scarsi in alcuni ruoli, interverremo”

Il coach della Vuelle Pesaro, Aza Petrovic, non si nasconde dopo il netto ko nei quarti di Supercoppa contro Venezia.

L’allenatore dei marchigiani ammette errori nella fase di costruzione del roster, indicando le posizioni di playmaker e ala forte come quelle su cui intervenire prima dell’avvio del campionato. Pesaro perciò tornerà sul mercato a breve, considerato che domenica prossima ci sarà la prima giornata di LBA contro Sassari.

Nei primi 20 minuti non abbiamo affrontato come dovevamo questa partita, siamo in netta difficoltà dato che in alcune posizioni ci manca della qualità e contro squadre di livello lo si nota. Sono consapevole di aver in alcuni momenti sbagliato a costruire la squadra, ci manca qualità e subiamo tanto. Il primo a esserne consapevole di questo errore sono io, proveremo a effettuare le correzioni che servono per non soffrire. Nel secondo tempo anche i ragazzi con meno qualità hanno portato energia ma ovviamente la partita a quel punto era già finita. I problemi non sono legati solo alla posizione di playmaker ma anche nello spot di ‘4’. Sappiamo dove ci sono problemi, a breve ne parlerò con la società ma penso sia meglio per tutti noi ammettere la realtà. Dobbiamo arrivare pronti alla prima partita casalinga, altrimenti potremmo rischiare di entrare in una spirale negativa. Sono io il responsabile degli errori commessi.