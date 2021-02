Pesaro, Justin Robinson ci crede: “Siamo pronti a strappare la Coppa a Milano”

Un’altra prova da MVP per Justin Robinson della Carpegna Prosciutto Pesaro che, dopo i 27 punti rifilati a Sassari, ne segna 23 anche contro Brindisi per portare in finale la squadra marchigiana.

Subito dopo il termine della semifinale, il playmaker americano ha commentato la sfida ai microfoni di Eurosport.

Bellissime sensazioni ma abbiamo un’altra grande gara domani contro una grande squadra, molto profonda, come Milano. Noi lavoriamo duro ogni giorno in allenamento e questo sta pagando adesso. Abbiamo provato a vincere qui contro Milano qualche settimana fa ma non avevamo il roster al completo, loro domani vorranno vincere la coppa sul loro campo ma starà a noi cercare di strappargliela.

