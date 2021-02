Brindisi-Pesaro, le pagelle: per l’Happy Casa si salvano solo Thompson e Perkins, J. Robinson e Cain trascinano Pesaro in finale

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 6,5= uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo ed uno degli ultimi ad arrendersi. Gioca una partità di grande qualità in entrambe le metà campo e chiude con 19 punti e 7 assist.

Perkins 6,5= soffre la fisicità di Cain a rimbalzo, ma è decisivo nel ricucire lo svantaggio soprattutto nell’ultimo quarto. Chiude con 16 punti e 7 rimbalzi in 21 minuti.

Bell 4= dopo la buona prestazione di ieri, soffre in entrambe le metà campo, chiudendo con 3 punti e 0/3 da 3, con 5 palle perse.

Udom 6= conferma il suo ottimo momento di forma, risultando decisivo soprattutto a rimbalzo. Chiude con 9 punti e 2 triple, una delle quali ha riavvicinato Brindisi nell’ultimo quarto.

Willis 4,5= è nel suo peggior momento di forma, e si vede. Gioca probabilmente al di sotto del 50% a causa di alcuni problemi fisici, ed è solo un lontano parente dal giocatore devastante di inizio stagione.

Visconti 5= partita sufficiente che viene macchiata dal decisivo errore negli ultimi secondi, in cui scegli di attaccare in solitaria la difesa, finendo per perdere palla, e vanificando ogni tentativo di rimonta brindisina.

Zanelli 5= soffre tremendamente Robinson per tutta la partita. In attacco prova a farsi vedere nell’ultimo quarto, ma non è abbastanza per guadagnarsi la sufficienza.

Krubally 6= gioca poco, ma riesce prova a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, soprattutto in difesa e a rimbalzo.

Gaspardo 5= prova a rendersi protagonista nel secondo tempo, ma soffre difensivamente e in attacco fa troppo poco per incidere.

Guido= S.V.

Cattapan= S.V.

Motta= S.V.

F.Vitucci 6,5= probabilmente non avrebbe potuto far meglio. Nonostante l’assenza di Harrison e le non perfette condizioni di altri giocatori, riesce a sfiorare la terza finale in tre anni.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

Filloy 6,5= gioca un ottimo primo tempo per poi riposarsi nel secondo, ma stronca i tentativi di rimonta brindisini con un semi-gancio. Chiude con 8 punti in 32 minuti.

Drell 6= nonostante la giovane età, riesce sempre a farsi trovare pronto in entrambe le metà campo.

Cain 7= gioca un’incredibile partita soprattutto in fase difensiva, mettendo in netta difficoltà Perkins per larghi tratti, prendendo 14 rimbalzi totali. Un pò meno bene al tiro, con un 2/9 dal campo.

Robinson J. 8= Mvp indiscutibile della partita. Domina sul parquet per tutti i 25 minuti in cui è in campo, mettendo in difficoltà ogni difensore che Coach Vitucci prova a mettergli addosso, anche con giocate spettacolari. Chiude con 23 punti e 4/7 dall’arco.

Tambone 6= gioca ancora poco per via dei problemi fisici, ma si fa trovare pronto quando Coach Repesa lo chiama in causa.

Robinson G. 5,5= parte sottotono rispetto a ieri. Unico vero squillo è la tripla nell’ultimo quarto.

Filipovity 6= gioca una buona partita in fase difensiva, ma tira male chiudendo con 1/6 da 3.

Delfino 6,5= nel primo tempo fa quasi da spettatore, ma è decisivo nel terzo quarto con due triple consecutive che danno il via all’allungo decisivo pesarese.

Zanotti 6,5= gioca una partita perfetta soprattutto al tiro, chiudendo con 10 punti e 2/2 da 3 in appena 10 minuti.

Serpilli = S.V.

Mujakovic= S.V.

J.Repesa 8= dopo il capolavoro contro Sassari, raggiunge un’incredibile finale. Riesce ad allungare nel secondo tempo ed è bravo tatticamente a respingere ogni tentativo di rimonta brindisino.

Foto: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro