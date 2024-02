Petrucci: “Melli è il nostro Sinner! E sulla naturalizzazione di Eubanks o DiVincenzo…”

Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato di vari argomenti con Matteo De Santis de La Stampa tra cui Melli come Sinner e le possibili naturalizzazioni di Drew Eubanks e Donte DiVincenzo.

“Il nostro Sinner è Nicolò Melli. Oltre a essere un grande giocatore, ha un carisma che ho visto in pochi. Melli sa toccare tanti argomenti. Come lui non c’è nessuno, un vero leader dentro e fuori dal campo”.

EUBANKS o DIVINCENZO

“Stiamo lavorando su Drew Eubanks, speriamo che ci siano i tempi tecnici. Solo negli ultimi giorni abbiamo appreso della disponibilità di Donte DiVincenzo dai media americani, ma non ci sono i tempi. Sono felice che ci sia interesse per l’Italia, vuol dire che non siamo scartine…”.

Insomma, Petrucci ha chiarito la situazione. O Eubanks o nulla. DiVincenzo non ci sono i tempi e di Darius Thompson non se ne parla più, è chiaro che era interessato all’Italbasket se e solo se avesse firmato un ricco contratto con l’Olimpia Milano. Questo non è successo e quindi l’amore per la maglia Azzurra si è affievolito fino a spegnarsi completamente. Stiamo a vedere se il lungo dei Phoenix Suns sarà a San Juan quest’estate oppure no…

