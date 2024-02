Bruno Cerella e Belen Rodriguez, ritorno di fiamma dopo anni

Nel 2018, terminata la relazione con Andrea Iannone, Belen Rodriguez era stata paparazzata in dolce compagnia di Bruno Cerella, allora giocatore della Reyer Venezia. Il rapporto non fu duraturo, qualche anno più tardi la popolare showgirl argentina ha poi intrapreso una relazione ben più solida con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale era arrivata anche alla proposta di matrimonio. Matrimonio che a quanto pare non si farà, visto che il fidanzamento sembra essere stato rotto definitivamente, i motivi non sono però noti.

E ora Belen avrebbe ricominciato a frequentare Cerella, impegnato quest’anno nell’ultima stagione della carriera con Treviglio visto che l’argentino ha già deciso che si ritirerà tra qualche mese, tra l’altro disputando l’ultima partita insieme all’amico Tommaso Marino. A “incastrare” Belen sarebbe stato un quadro, del quale la showgirl ha postato un video su Instagram. I più attenti (per non dire stalker) hanno notato che lo stesso quadro è appeso a casa di Cerella.

Ai rumors si aggiunge questo particolare che sembra quindi confermare la nascita di un nuovo amore tra i due argentini. Nel 2018 il loro flirt non fu mai confermato né da Belen né dal giocatore, chissà che ora invece la cosa non diventi più seria.