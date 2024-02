Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 1

Giovedì l’Italbasket giocherà la prima gara di qualificazione a EuroBasket 2025 contro la Turchia e Gianmarco Pozzecco testerà alcuni dei 12 che quest’estate si trasferiranno per una settimana a San Juan di Porto Rico per provare a strappare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi attraverso il Pre-Olimpico.

In questo format vi racconteremo quelli che secondo noi dovrebbero essere i 12 in base al loro stato di forma nel corso delle settimane. Partiamo con i “primi 12” che Gianmarco Pozzecco dovrebbe chiamare per il Pre-Olimpico portoricano.

ESTERNI

Il sogno di noi italiani sarebbe vedere i 3 italiani della Virtus Bologna tutti insieme a comporre gran parte del reparto esterni dell’Italbasket: Daniel Hackett, Alessandro Pajola e Marco Belinelli. Se su Pajola ci sentiamo di dire che ci sarà sicuramente a San Juan, sugli altri due abbiamo qualche dubbio in più. DH23 ha ufficialmente lasciato la Nazionale e Marco Belinelli non gioca con gli Azzurri dal Mondiale cinese in cui c’era anche Hackett. Sarebbe fantastico se Pozzecco riuscisse a convincerli per un ultimo giro di valzer. Le alternative ai due sarebbero Matteo Spagnolo e Marco Spissu, un pretoriano di Gianmarco Pozzecco, visto che ci sentiamo di dire che questo Niccolò Mannion è impossibile da non convocare e lo stesso discorso vale anche per Gabriele Procida.

ALI

Tra le ali sicuramente ci sarà Simone Fontecchio, che magari avrà già rinnovato con i Detroit Pistons oppure avrà già firmato con un’altra franchigia NBA. Avendo perso Gigi Datome perché si è ritirato, il posto di backup potrebbe essere conteso da Awudu Abass e Alessandro Gentile, con l’ex capitano dell’Olimpia Milano in vantaggio per quello che sta facendo a Scafati, anche se Abi sta vivendo una nuova vita dopo il calvario dei due gravissimi infortuni. In questo ruolo potrà giocarvi anche Procida, che è chiamato un grane salto se vuole sperare che dall’NBA gli diano una chance, ora che i suoi diritti sono di proprietà degli Utah Jazz nello scambio che ha portato Fontecchio a Detroit.

LUNGHI

Tutto ruoterà attorno alla naturalizzazione e convocazione di Drew Eubanks, che potrebbe essere l’uomo in più per questa Italbasket. Noi lo abbiamo inserito ma sappiamo che nel caso uno tra Achille Polonara o Leonardo Totè lo andrebbe a sostituire. Gli altri nomi sono abbastanza scontati perché Nicolò Melli è il neo capitano e Danilo Gallinari è Danio Gallinari. L’ultimo posto a roster ci sentiamo di darlo ad Amedeo Tessitori, che ormai è diventato un punto fermo della Reyer Venezia. In questo ruolo era una corsa a due tra lui e Totè ma abbiamo premiato l’ex Treviso perché ci sembra più pronto rispetto al classe 1997.

Qui di seguito trovate i 12 che Pozzecco dovrebbe convocare con l’Italbasket al Pre-Olimpico secondo noi:

PG: Hackett (Spagnolo), Pajola, Mannion

G: Belinelli (Spissu), Tonut, Procida

AP: Fontecchio, Gentile

AG: Eubanks, Melli

C: Gallinari, Tessitori

Leggi anche: Gli Indiana Pacers giocheranno nella prossima arena di Cantù?