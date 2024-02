Italbasket, Datome: “Melli è il capitano perfetto… ed è un gran rompico***oni!”

Gigi Datome, ex capitano dell’Italbasket e ora capo delegazione degli Azzurri, ha parlato con Andrea Barocci de Il Corriere dello Sport, del nuovo capitano della nostra Nazionale, Nicolò Melli, nonché suo grandissimo amico e (quasi) fratello.

“Melli è il capitano perfetto. D’altronde, in fondo lo è sempre stato. Non è che se uno non ha la fascia, non si comporta da capitano. È esperto, serio e un grande lavoratore. Soprattutto, possiede una leadership epocale. Se è rompiscatole? Certo, e molto più di me! È pignolo con se stesso ed è ugualmente esigente con chi gli sta intorno: è attento ad ogni dettaglio, sia fisico che tecnico. Insomma ­ e ride ancora­ è assolutamente un rompicoglioni!”, ha detto scherzosamente Gigi Datome su Nicolò Melli, neo capitano dell’Italbasket.

Ricordiamo che Nik è già stato capitano degli Azzurri nel 2021, quando l’Italia riuscì a qualificarsi ai Giochi Olimpici di Tokyo tramite il Pre-olimpico miracolosamente vinto a Belgrado contro la Serbia.

Stiamo a vedere se quest’estate gli italiani, con il medesimo capitano, riusciranno a ripetere l’impresa di 3 estati fa e arrivare così a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi.

