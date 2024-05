Philadelphia 76ers, pazza idea LeBron James

I Philadelphia 76ers potrebbe piazzare un colpo di mercato clamoroso nella prossima free agency: LeBron James.

Andiamo con ordine. LBJ potrà esercitare una player option e prolungare la sua permanenza ai Los Angeles Lakers ma si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui potrebbe scegliere di declinarla. In questo caso, però, l’ipotesi più accreditata finora era comunque almeno un’altra stagione in gialloviola, seppur con un accordo differente. Adesso sembra che la permanenza in California di James non sia così scontata.

I Philadelphia 76ers pensano davvero di piazzare il colpaccio che avevano abbozzato, tramite trade, già qualche mese fa, salvo ricevere il repentino rifiuto del front office dei Lakers. Daryl Morey però sembra deciso a tentare un nuovo assalto. Non è un segreto che in estate i Sixers cercheranno di aggiungere una terza stella al loro roster, al fianco di Tyrese Maxey e Joel Embiid. Philly avrà tutto lo spazio salariale per farlo e sta sfogliando la margherita sul mercato dei free agent. La prima scelta, per facilità nel convincerlo e per talento del giocatore, sembra Paul George, il cui rinnovo con i Clippers è tutt’altro che vicino. L’oggetto del desiderio principale probabilmente resta Jimmy Butler ma in quest caso l’operazione sarebbe pressoché impossibile. Poi una serie di piani b come OG Anunoby, Zach LaVine e Brandon Ingram. Il tutto fino a quando The Philadelphia Inquirer non ha iniziato a parlare concretamente della possibilità di vedere LeBron ai Sixers.

Il roster competitivo e un contratto di prim’ordine sono le carte principali che Morey proverà a giocarsi. Il jolly potrebbe essere scegliere Bronny al prossimo Draft e dare a LeBron la possibilità di giocare con il figlio.

Nel frattempo stanno facendo discutere le parole di Rich Paul, potente agente di LBJ, su TNT. Il CEO di Klutch Sports ha fatto una apparente gaffe dichiarando che il suo assistito principale sarà free agent in estate, salvo poi ritrattare per rifugiarsi in un “Non so cosa farà” dopo che gli hanno ricordato l’esistenza della player option. Molti pensano che si tratti di un chiaro indizio e di un invito alle pretendenti a farsi avanti, Paul è ritenuto troppo scaltro per commettere una sbadataggine del genere.