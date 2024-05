Los Angeles Clippers, si pensa ad un CLAMOROSO ritorno

La stagione NBA 2023/24 dei Los Angeles Clippers, dopo una regular season da 51 vittorie e 31 sconfitte, si è conclusa con l’eliminazione al primo turno di playoff per mano dei Dallas Mavericks di Luka Doncic e Kyrie Irving, con un 4-2 che non lascia scampo agli alibi: per questo motivo il front office dei californiani è già al lavoro per rinforzare il roster che sarà a disposizione di coach Tyronn Lue nella prossima stagione e uno dei nomi che circolano attorno ai Clippers sarebbe quello di un ex All-Star che conosce già molto bene la franchigia.

A riportare l’indiscrezione è l’insider Marc Stein, che, oltre al nome di Kyle Lowry (free agent dopo l’esperienza a Philadelphia), fa quello di Chris Paul: 39 anni compiuti da poco, CP3 garantirebbe l’esperienza necessaria nel ruolo di playmaker, che dovrà innescare i vari Harden, George e Leonard, per provare a fare quel salto di qualità definitivo ai Los Angeles Clippers, che ormai si attende da tanti anni.

Chris Paul ha trascorso l’ultima stagione tra le fila dei Golden State Warriors: in 58 partite giocate ha messo insieme 9.2 punti, 3.9 rimbalzi e 6.8 assist a partita in 26.4 minuti di media sul parquet.

Leggi anche:

Philadelphia 76ers, pazza idea LeBron James!