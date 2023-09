Piero Bucchi: “Non credo che gli allenatori stranieri portino tutte queste novità”

L’allenatore della Dinamo Sassari, Piero Bucchi, ha presentato la stagione alle porte. Nel campionato di Serie A sono arrivati diversi colleghi stranieri ma la cosa non entusiasma il coach dei sardi.

Non credo che portino grosse novità. Ogni allenatore mette a disposizione la sua esperienza e i suoi metodi ma non mi sembra di aver visto grosse innovazioni a livello tecnico.

Poi una panoramica sul campionato.

Il livello si è alzato, ci sono diverse società che hanno investito molto, ci sono più intensità e fisicità. Milano e Bologna sono le favorite ma anche altre squadre come Brescia, Reggio Emilia e Tortona possono sorprendere, ci sarà equilibrio, una o due vittorie possono fare la differenza. Banchi? Ottimo allenatore. Mirotic? Quando si sarà calato nella nostra realtà farà vedere di avere talento e fisicità difficilmente arginabili.

Infine i tanti problemi fisici che hanno colpito la sua Dinamo.

Mi piace il nostro roster ma non l’ho ancora visto all’opera. Bendizius si è fatto male in nazionale, poi è toccato a Charalampopoulos, Tyree e Diop, ora si è fermato Raspino. Le rotazioni corte in pre-season si sono sentite, quando avremo McKinnie e un altro paio di rientranti avrò un’idea più chiara della nostra forza.