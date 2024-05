Nei piani dei Philadelphia 76ers ci sono Paul George e Jimmy Butler

Dopo la deludente eliminazione al primo turno playoff, i Philadelphia 76ers studiano un profondo restyling al loro roster.

I punti fermi da cui ripartire saranno ovviamente Joel Embiid e Tyrese Maxey. L’idea di Daryl Morey è quella di affiancare loro una terza stella. Ci sarà davvero tanto da fare per la dirigenza di Philly che ha pochissimi giocatori contrattualizzati per la prossima stagione e potenzialmente tanto spazio salariale.

Embiid percepirà 51 milioni di dollari mentre l’esborso per Maxey, restricted free agent alla prima stagione in uscita dal rookie contract, sarà molto più contenuto. In scadenza ci sono Tobias Harris (che guadagnava quasi 40 milioni a stagione), Nicolas Batum e Robert Convington (11 milioni a testa), De’Anthony Melton (8). La mancata conferma o il rinnovo a cifre più contenute di questi elementi consentirebbe ai Sixers di tuffarsi sul mercato dei free agent. L’indiziato numero uno sarebbe Paul George, il quale potrebbe declinare una player option da 48 milioni e lasciare i Los Angeles Clippers per firmare con una una nuova squadra.

Un’altra idea, intrigante ma decisamente complicata, è il ritorno di Jimmy Butler. In questo caso bisognerebbe imbastire una trade con i Miami Heat, tentando di riproporre un gruppo che nel 2019 venne fermato solamente dallo storico canestro di Kawhi Leonard, che consegnò ai Toronto Raptors la vittoria nella semifinale di Conference e poi la scalata fino al titolo.