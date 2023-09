Luca Banchi tende la mano: “Se Messina un giorno mi volesse al suo fianco…”

Negli ultimi anni la rivalità tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è stata in campo, ma soprattutto fuori: tra dichiarazioni dei dirigenti e iniziative dei tifosi. In particolare è stato molto discusso il difficile rapporto tra Ettore Messina e i suoi ex tifosi bolognesi. Nella stagione che sta per iniziare, Luca Banchi sarà nella situazione opposta. Certo, il nuovo allenatore di Bologna non ha avuto a Milano, tra il 2013 e il 2015, lo stesso successo che ebbe Messina sulla panchina bianconera di inizio anni 2000. Tuttavia Banchi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato proprio di questa accesa rivalità e di come lui cercherà di essere “pompiere” in questa situazione.

Nel farlo, il CT della Lettonia ha anche strizzato l’occhio al suo dirimpettaio Ettore Messina. Il giornalista gli ha infatti chiesto se fosse vero che Banchi sia stato vicino al ritorno a Milano da assistente, ipotesi tramontata solo per un “no ad alto livello”.

“Ah, non chiedetelo a me…” – ha risposto Luca Banchi – “Dopo quella sciagurata Gara-7 contro Sassari non sono più tornato al Forum fino a quando ci ho giocato con Pesaro. Ho rivisto Giorgio Armani e ci siamo stretti la mano. Di più non so dire, a parte che tra me ed Ettore c’è stima. Se un giorno mi volesse al suo fianco, sarei felice di accettare”.

Nel frattempo però, tra quella fantomatica ipotesi e il contesto odierno, Banchi è tornato sulla cresta dell’onda con un quinto posto del tutto inaspettato al Mondiale alla guida della Lettonia, Nazionale esordiente nella manifestazione. A Milano il tecnico toscano riportò l’Olimpia sul tetto d’Italia dopo 18 anni di digiuno, salvo poi subire la disfatta per mano della Sassari del Triplete nella stagione successiva.

LEGGI ANCHE: Piero Bucchi: “Non credo che gli allenatori stranieri portino tutte queste novità”