La singolare passione di Shaquille O’Neal per la nail art e la pedicure

Shaquille O’Neal ha un piede di misura 58. Non esattamente quello che ci si aspetterebbe di vedere trattato da una nail artist.

Eppure Shaq ha rivelato di avere una grande passione per la cura delle unghie. Una cosa che deriva dall’infanzia.

So che i miei piedi sono brutti e puzzano perciò spendo un migliaio di dollari per la pedicure, voglio che sembrino più belli di quanto sono. Amo farmi decorare le unghie dei piedi con disegni e brillantini. Da bambino mi si era strappata un’unghia di un piede prima di una partita, mia madre me l’ha curata e mi ha messo un po’ di smalto rosso, in quel match ho segnato 40 punti e allora ho deciso di iniziare a dipingermele.