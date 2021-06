Playoff A2, Tavernelli stende l’Eurobasket e manda Tortona in finale

Eurobasket Roma 69 – Bertram Tortona 70

(19-22, 24-14, 16-16, 10-18)

La Bertram Tortona bissa il successo di gara 3, passa per la seconda volta consecutiva a Ferentino e accede alla finale per la promozione in A1, eliminando l’Eurobasket Roma.

Ennesima gara equilibratissima della serie, con le due squadre che combattono su ogni pallone anche se in avvio sembra tutto facile per Tortona. Gli ospiti, infatti, toccano subito la doppia cifra di vantaggio ma l’energia di Fanti, in uscita dalla panchina, cambia la partita. L’Eurobasket perciò si riavvicina e sorpassa con un gran secondo periodo, durante il quale i piemontesi faticano tanto a trovare la via del canestro. Nonostante il +7 dei romani all’intervallo, la sfida resta comunque sul filo del rasoio. Nell’ultimo quarto Bucarelli prova a dare la spallata decisiva ma Sanders e Severini ristabiliscono la parità. Si arriva in volata: decidono i tre tiri liberi di Tavernelli a 8″ dalla fine dopo un close out folle di Cicchetti, anche perché Bucarelli viene scippato del pallone da Sanders nell’ultima azione della gara.

TABELLINI

Eurobasket: Olasewere 5, Cepic 6, Fanti 8, Viglianisi 8, Cicchetti 8, Bischetti n.e., Magro 8, Staffieri, Antonaci n.e., Romeo 5, Bucarelli 21. Coach: Pilot.

Tortona: Sackey n.e., Cannon 12, Gazzotti 1, Ambrosin 1, Tavernelli 11, D’Ercole 3, Fabi 8, Mascolo 17, Severini 5, Sanders 12, Morgillo. Coach: Ramondino.

Foto: facebook.com/DerthonaBasket

