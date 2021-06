Marco Belinelli ieri sera ha vinto lo Scudetto con la Virtus Bologna, il suo primo titolo con le V Nere per le quali aveva giocato da ragazzino, dal 2001 al 2003. La guardia azzurra aveva già vinto un tricolore a Bologna, ma con la Fortitudo. Tornato “a casa” a fine novembre, il Beli ha segnato 15.1 punti di media in Serie A, risultando importante anche in finale con 13 punti in Gara-2 e 15 in Gara-4.

Dopo il suono della sirena, Belinelli si è lasciato andare: non come quando vinse il titolo NBA con San Antonio, ma quasi. “Avevo bisogno di obiettivi, motivazioni, di sentirmi vivo. Avevo tanta voglia di vincere, lo abbiamo dimostrato. Ho vinto con la Fortitudo, con gli Spurs e ora ho vinto anche qui, al primo colpo“ – ha dichiarato un contentissimo Beli, parole riprese da BolognaBasket. – “Nell’ultimo mese abbiamo giocato un basket clamoroso, non è la vittoria del singolo ma della squadra. Ringrazio il grande Djordjevic, tutto lo staff, la società e i tifosi. Sapevamo di potercela fare anche se tutti in autunno pendevano verso Brindisi o Milano. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Tornare alla Virtus è stata una grande scelta, ho vinto! Speriamo sia solo l’inizio. Deve essere il primo passo per salire sempre più in alto nei prossimi anni“.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.