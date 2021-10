Polemica a distanza fra Maurizio Sarri e Gianni Petrucci

Nei giorni scorsi l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rivolto delle critiche ai vertici della Lega Calcio, in particolare al presidente Dal Pino. Per farlo il tecnico toscano ha usato come metro di paragone il basket italiano e quello NBA.

Sento parlare di Premier League ma lì i dirigenti riescono a incassare 5 miliardi l’anno, le persone scelte da Dal Pino meno di un quinto. Per questo in Inghilterra possono allestire rose di alto livello. Il confronto fra il campionato inglese e il nostro è improponibile, sarebbe come paragonare la NBA con la nostra, pur rispettabilissima, Serie A di basket.

Dichiarazioni che non sono piaciute molto al presidente della FIP, Gianni Petrucci, che oggi ha risposto sulle pagine de Il Corriere della Sera.

Sarri voleva stupire con una ironia elegante e ci è riuscito. È vero che non siamo la NBA ma la Federbasket compie 100 anni ed è tornata alle Olimpiadi battendo la Serbia a Belgrado.