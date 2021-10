Continua a far parlare quanto accaduto in panchina tra Anthony Davis e Dwight Howard ieri notte, durante il primo tempo di Lakers-Suns. I due hanno litigato, arrivando quasi alle mani e suscitando parecchi dubbi sull’attuale chimica di squadra. Howard si è poi presentato in conferenza stampa, affermando di aver già chiarito col compagno e che quindi tutto si sarebbe risolto subito. Nel frattempo sui social è arrivato il giudizio della più grande leggenda giallo-viola: Magic Johnson.

Magic ha commentato l’accaduto molto duramente su Twitter: “I Lakers hanno un problema di squadra e un problema di basket”. Messaggio al quale ne è seguito un altro, più esplicito: “Dwight Howard e AD sono stati protagonisti di uno scontro fisico in panchina… In 42 di Lakers non avevo mai visto nulla del genere smh [Shake My Head, scuoto la testa, ndr]”.

The @Lakers have a team issue and basketball issue. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 23, 2021

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 23, 2021