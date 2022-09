Pozzecco è sicuro: “Abbiamo emozionato i tifosi, possiamo battere anche la Serbia”

Gianmarco Pozzecco ha commentato il percorso dell’Italia nel primo girone degli Europei a Milano e ha gettato lo sguardo al confronto con la Serbia.

Il commissario tecnico dell’Italbasket è convinto della possibilità di vincere la gara degli ottavi di finale.

Sono felice perché, nonostante non fosse un test difficile, abbiamo giocato tutti molto bene. Tutti i miei giocatori hanno mostrato sicurezza, siamo al punto che ci eravamo prefissati. Rispetto la Serbia ma non sono preoccupato perché ho massima fiducia nel mio gruppo, mi fido, se giochiamo di squadra possiamo batterli. Stiamo benissimo insieme, tutti mi hanno aiutato e supportato dal primo giorno, ho preso in mano l’ottimo lavoro di Meo Sacchetti e ho trovato un gruppo che non mi aspettavo potesse giocare subito a questi livelli. Abbiamo vinto sei partite su otto, una volta abbiamo perso all’ultimo tiro e un’altra quando siamo rimasti senza energie nel finale. Ma soprattutto abbiamo fatto emozionare la gente, ne sono sicuro.