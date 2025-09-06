Pozzecco prima della Slovenia: “Come fermare Doncic? Non puoi! Melli miglior difensore d’Europa”

Dopo aver chiuso il Gruppo C con un bilancio di 4-1, l’Italbasket di Pozzecco si prepara ad affrontare la Slovenia agli ottavi di finale di EuroBasket 2025. Alla vigilia del match, dopo l’allenamento a Riga, il CT Gianmarco Pozzecco ha parlato della sfida e del grande rispetto che nutre verso la tradizione slovena.

“Sono di Trieste, ho un grandissimo rispetto per il basket sloveno. Ho giocato contro il padre di Luka Doncic, e l’ho incontrato ieri. L’ho toccato. È fortissimo, davvero. Non battiamo la Slovenia dal 2006. Questa è la verità”, ha aggiunto.

Pozzecco ha sottolineato la profondità della cultura cestistica slovena:

“Anche se in Slovenia ci sono solo 2 milioni di persone, avete una cultura del basket incredibile. Uno dei migliori giocatori con cui ho giocato è stato Matjaž Smodiš, senza dubbio. Vi rispetto molto”, ha detto rivolgendosi ai media sloveni.

Naturalmente, il discorso è andato su Luka Doncic, stella della Slovenia e dell’NBA:

“Se parliamo di Slovenia, dobbiamo parlare di Luka Doncic. Rispetto anche per Aleksej Nikolic, Edo Muric e tutti i ragazzi che giocano con lui. Alen Omic è un mio amico, quindi ovviamente lo rispetto. Ma Luka è qualcosa di diverso”, ha affermato Pozzecco.

“I Los Angeles Lakers sono probabilmente la squadra più iconica di sempre, e ora il loro giocatore principale è Luka Doncic. È qualcosa di enorme. Rispettiamo molto la Slovenia, sarà una partita dura. È basket, quindi dobbiamo divertirci e dare il massimo. Certo, non abbiamo paura, ma vi rispettiamo molto”.

“Non si possono fermare i fenomeni”

Parlando di Doncic, Pozzecco lo ha inserito nella lista dei campioni assoluti:

“Non puoi fermare lui, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Questi ragazzi sono i migliori giocatori del mondo, quindi non li puoi fermare. Devi difendere contro di loro e cercare di farli stancare. È il leader in ogni statistica. È Luka Doncic, non mi sorprende. È in forma come sempre, forse ancora di più, ed è uno dei migliori giocatori del mondo”.

Infine, Pozzecco ha esaltato l’identità difensiva della Nazionale italiana:

“Ho Franco Baresi, Paolo Maldini, Costacurta e Tassotti in difesa, perché Melli è di gran lunga il miglior difensore d’Europa. È normale che giochiamo una difesa dura, ed è quello che stiamo facendo”.