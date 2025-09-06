Derby ad alta tensione: Lituania ai quarti, Lettonia eliminata in un finale nervoso

La Lituania raggiunge i quarti di finale di EuroBasket battendo i “cugini” della Lettonia, 88-79. La squadra di coach Kurtinaitis ha guidato praticamente dall’inizio alla fine, grazie soprattutto nel primo tempo ad un netto dominio a rimbalzo, nonostante un Jonas Valanciunas sicuramente non brillante (solo 9′ in campo con 9 punti).

Anche se la Lettonia di Luca Banchi si è ritrovata sempre a inseguire, con un Kristaps Porzingis in stato di grazia (34 punti e 19 rimbalzi), non ha mai dato l’impressione di essere uscita dal match. Nemmeno quando nel quarto periodo il vantaggio lituano ha toccato anche il +15: la Lettonia è rimasta con la testa nella partita e nel finale ha trovato addirittura la forza per tentare la rimonta. Rihards Lomazs, 12 punti nel solo quarto quarto, ha trovato due triple miracolose che hanno riaperto la gara in un amen, sull’82-77. Sulla seconda ci poteva anche stare un fallo ai suoi danni, decisione arbitrale che ha aperto una serie di fischi dubbi a vantaggio della Lituania. Prima quello su Lomazs, poi un sospetto fallo in attacco di Velicka, il migliore in campo dei lituani con 21 punti, e infine un anti-sportivo sempre ai danni di Lomazs in una situazione in cui Sargiunas ha vistosamente accentuato il contatto. Nel nervosismo generale l’ha alla fine spuntata la Lituania ai tiri liberi: al prossimo turno affronterà la vincente di Grecia-Israele.

Lituania: Velicka 21, Sirvydis 18, Tubelis 18

Lettonia: Porzingis 34, Lomazs 21, Smits 8

Foto: FIBA