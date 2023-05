Prima scelta agli Spurs, come l’ha presa Victor Wembanyama?

A San Antonio sono letteralmente tutti impazziti per aver ottenuto la prima scelta al prossimo Draft NBA. Ma Victor Wembanyama, il baby fenomeno francese per il quale questa pick verrà usata, come ha preso la notizia?

Decisamente bene anche lui che evidentemente sperava proprio di finire agli Spurs. Alla notizia il giovane transalpino, che stava assistendo alla Lottery insieme alla famiglia, si è commosso.

Subito dopo ha twittato: “Oggi è stata una bella giornata”, esternando tutta la sua gioia.

Today was a good day — Wemby (@vicw_32) May 17, 2023

E poi sono arrivate anche le prime parole che sono un chiaro avviso a tutti: “Proverò a vincere il titolo il prima possibile, tenetevi pronti”. Insomma, l’approdo in una franchigia dalla tradizione vincente come quella nero-argento ha sicuramente fatto piacere a Wembanyama.

Il Nanterre, squadra in cui è cresciuto, ha tirato fuori una sua foto da piccolo con la maglia degli Spurs di Tony Parker, idolo di intere generazioni di cestisti francesi.

Una bella immagine per ricordare la “french connection” degli Spurs, da sempre una delle squadre più attente ai giocatori non americani.

Tantissimi sono i montaggi in rete di Wembanyama con la maglia di San Antonio. Fra i molti, ne riportiamo uno in cui figura anche Gregg Popovich che avrà l’opportunità di aggiungere un altro tassello alla sua leggendaria carriera: accogliere in NBA un talento che promette di cambiare la storia del basket.