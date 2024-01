Prove di stabilità per l’EA7 Milano: cade l’ALBA Berlino al Forum!

EA7 Olimpia Milano – ALBA Berlino 82 – 76

(16- 17; 37 – 35; 60 – 58; 82 – 76)

Trovare continuità è l’obiettivo dell’EA7 Milano in una stagione che ha ancora molto da dire: il successo di stasera sui tedeschi dell’ALBA Berlino (già sconfitti settimana scorsa dalla Virtus) riaccende le speranze di qualificazione ai playoff, adesso distanti appena due punti.

La prestazione in generale non è stata entusiasmante ma nei momenti decisivi Milano ha fatto emergere una certa maturità: Bortolani e Flaccadori confermano anche stasera il salto di qualità già intravisto nei match recenti, e sembrano avere in serbatoio qualcosa in più rispetto ai connazionali Procida e Spagnolo in casacca gialla (auguri al Poz quando si troverà dinanzi a certe scelte).

1° TEMPO

La partita si apre nel segno di Nik Melli, prototipo del centro moderno che sa far canestro in qualsiasi modo, e lo dimostra centrando quattro conclusioni dalla media distanza, talune in precario equilibrio. A Messina non va giù l’inizio troppo morbido dei suoi, in particolare quello di un Napier apparso un po’ superficiale in certe giocate iniziali, e raduna subito il quintetto a rapporto per discutere su un paio di atteggiamenti a toni non proprio gentili.

Berlino sa stare in partita con Thiemann e Brown, quest’ultimo autore di due bombe consecutive, e tocca il +5 a inizio secondo periodo, subito spento dall’ingresso in campo del golden boy Bortolani che ricuce il parziale. Benvenuto Napier nel match con 5 punti di fila e sale in cattedra anche Hall, autore di una prestazione molto positiva. L’Alba non ci sta, risponde con le triple di Wetzell e si porta in chiusura di primo tempo a sole due lunghezze di distanza (37-35).

2° TEMPO

La seconda parte del match è nel segno di Diego Flaccadori, subito a segno dai 6.75 al primo possesso utile. Napier carica di falli la difesa tedesca, costretta a spendere il quarto fallo di squadra dopo soli 3 minuti di gioco: ne approfitta Melli, top scorer del match con 16 punti. Una fase di partita abbastanza brutta con attacchi forzati da una parte e dall’altra e tante palle perse anticipa un’improvvisa pioggia dall’arco: a Flaccadori ribatte Thiemann, a Procida risponde Bortolani, poi Voigtmann e Tonut, con il punteggio che improvvisamente si alza.

Al quarto decisivo Berlino si presenta con una prodezza tutta italiana firmata da Procida che vola a inchiodare un bellissimo alley-oop di Spagnolo. Ne viene fuori un antipasto della competizione che vedrà i talentini azzurri giocarsi un posto in Italbasket: ancora Bortolani e Flaccadori rispondono prima a Procida e poi a Spagnolo, autore del punto del 65 pari in penetrazione a soli 5 minuti dal termine. Devon Hall segna il 71-66, ma Brown non vuole perderla e mette a referto la terza tripla della sua partita; il fallo e canestro di Flaccadori a meno di un minuto dalla fine e una strepitosa difesa degli uomini di Messina sul possesso decisivo marchiano il match con il punteggio di 82-76.

Giovedì al Forum arriverà la Stella Rossa di Teodosic a giocarsi un match che ha sapore di scontro diretto: può essere il primo crocevia per la stagione dei meneghini.

TABELLINI

EA7 MILANO: Melli 16, Flaccadori 14, Hall 14, Napier 13. Bortolani 12, Voigtmann 6, Tonut 5, Hines 2, Ricci, Poythress.

ALBA BERLINO: Thiemann 13, Brown 12, Procida 10, Wetzell 10, Delow 9, Spagnolo 8, Schneinder 6. Koumadje 4, Thomas 4, Mattisseck.

Clicca quì per le stats complete del match.

Foto: Olimpia Milano