Erik Spoelstra firma il PIÙ GRANDE CONTRATTO da coach nella storia dell’NBA

Erik Spoelstra è considerato uno dei migliori allenatori dell’NBA ed è destinato a rimanere con i Miami Heat per il prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Spoelstra ha firmato un nuovo e lucroso accordo per rimanere il capo allenatore della franchigia.

Miami Heat's Erik Spoelstra – a two-time NBA champion and top-20 in all-time coaching wins – is signing a new contract extension with the franchise that makes him one of the top paid head coaches. pic.twitter.com/cxA83SpNyz

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2024