Olimpia Milano, Ettore Messina indica TUTTE le CAUSE della stagione (finora) deludente

L’Olimpia Milano finora ha deluso le aspettative, mancando la conquista della Coppa Italia e i playoff di EuroLega.

L’allenatore Ettore Messina ha analizzato le difficoltà incontrate dalla sua squadra. Il coach biancorosso ha individuato le cause in errori di valutazione nella scelta delle point guard, nel lungo infortunio di Billy Baron e negli altri problemi fisici, oltre che nell’inserimento di Nikola Mirotic.

Fino a Natale (prima del ritorno di Napier, ndc) ci sono stati grossi problemi, poi l’attacco è cresciuto ma gli infortuni ci hanno tolto continuità. In estate abbiamo sbagliato la scelta dei playmaker, non abbiamo gestito bene gli addii di Delaney e Rodriguez senza riuscire a trovare sostituti all’altezza. Nel mercato di EuroLega solamente pochissimi club possono permettersi di trattenere a lungo i giocatori importanti, per gli altri possono esserci annate in cui si fanno errori. Però mi chiedo come sarebbe andata questa stagione se avessimo avuto a disposizione Billy Baron. E poi non voglio nascondermi dietro un dito: trapiantare in questo roster un giocatore forte e famoso come Mirotic non è stato facile.