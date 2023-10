Quando Memphis ha iniziato a preoccuparsi dei comportamenti di Ja Morant

Nell’ultimo anno Ja Morant dei Memphis Grizzlies è stato al centro di numerose polemiche. Dal comportamento delinquenziale nei centri commerciali, alle minacce a un venditore di scarpe, alle intimidazioni a una guardia di sicurezza, fino al brandire una pistola nella sua diretta Instagram. È passato dall’essere uno dei volti emergenti dell’NBA a qualcuno che ha bisogno di un intervento, che l’NBA gli ha fornito quando lo ha sospeso per 25 partite all’inizio della stagione 2023-24 come conseguenza delle sue azioni.

Tuttavia, questo comportamento preoccupante da parte di Ja Morant non è arrivato esattamente dal nulla secondo Memphis. Infatti, secondo Baxter Holmes e Tim McMahon di ESPN, i dirigenti dei Grizzlies hanno iniziato a preoccuparsi di Morant, del suo comportamento e del tipo di compagnia che teneva nel periodo precedente all’All-Star Game del 2022. Durante il volo per Cleveland, Morant è andato in diretta su Instagram e ha indiscretamente passato bottiglie di tequila ai membri della sua cerchia ristretta che si trovavano nel suo jet privato, cosa che secondo i dirigenti dei Grizzlies ha rappresentato un punto di svolta nella carriera della loro pietra miliare.

“È stato in quel fine settimana, dicono diverse fonti all’interno dell’organizzazione dei Grizzlies, che alcuni primi segnali di allarme sono diventati abituali. Quando le preoccupazioni della squadra e della lega si sono intensificate. Ed è stato allora che, secondo le fonti, la cattiva condotta di Morant si è accelerata, diventando più frequente e pubblica”, scrivono Holmes e McMahon.

Secondo l’articolo di ESPN, il padre di Morant sarebbe in parte colpevole perché avrebbe portato il figlio minorenne durante la stagione 2019-20 a fare festa in locali “squallidi” di Memphis e in strip club, bevendo, a volte anche nelle notti prima delle partite.

Leggi anche: Rich Paul parla dell’enorme POTERE dei giocatori in NBA