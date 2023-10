Rich Paul parla dell’enorme POTERE dei giocatori in NBA

L’NBA ha assistito a un aumento del potere dei giocatori in molte questioni dentro e fuori dal campo. Ad esempio, la National Basketball Players Association (NBPA) è stata più che mai attiva nel proteggere i diritti e il talento dei giocatori e nell’amplificare la loro voce. Molti giocatori hanno cercato di usare la loro influenza per apportare modifiche alla lega. Ad esempio, LeBron James e Steph Curry sono due superstar che hanno molto potere. Rich Paul, agente NBA di lunga data, parla di come il potere derivi principalmente dal modo in cui un giocatore si comporta.

Paul ha recentemente partecipato al podcast di JJ Reddick per discutere di un modo efficace per ottenere una maggiore responsabilizzazione dei giocatori. Ecco i suoi pensieri:

“Dal punto di vista del giocatore, tutto inizia con il suo approccio. È il tuo approccio, il tuo gioco e la tua professionalità. Questo equivale al potere del giocatore”, ha dichiarato Rich Paul sull’NBA tramite OldManAndThree.

Paul ritiene che i proprietari rispetteranno e rafforzeranno il potere di un giocatore quando seguirà questo tipo di comportamento. Non è la quantità di denaro che un giocatore guadagna a garantire loro il potere, ma piuttosto la sua condotta professionale. Il podcast cita due giocatori che possono “spostare l’ago della bilancia e avere un impatto sulle cose”.

LeBron James è un giocatore che ha un impatto notevole sulle decisioni della lega. Uno dei recenti sforzi di James consiste nell’incoraggiare la lega ad avere una squadra a Las Vegas. James è uno dei migliori giocatori che abbiano mai militato nell’NBA, ma non c’è dubbio che abbia un approccio professionale al gioco e alle altre persone coinvolte nell’associazione.

Steph Curry può essere visto sotto la stessa luce. Ha contribuito a rivoluzionare la pallacanestro, ma il suo impegno verso il suo mestiere e la sua condotta è eccezionale. Certo, ci sono alcuni momenti di frustrazione che queste superstar mostrano in campo, ma nel complesso sono grandi ambasciatori del marchio.

Leggi anche: Kemba Walker “entusiasta” del suo esordio in EuroLega