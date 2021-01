Quando sei un rookie e LeBron James ti paragona a Kawhi Leonard

I Chicago Bulls hanno perso di misura (115-117) contro i Los Angeles Lakers, privi di Anthony Davis, ma Patrick Williams ha comunque diversi motivi per sorridere.

Il rookie, infatti, ha marcato a lungo LeBron James che ha chiuso con 28 punti, 7 rimbalzi e 7 assist ma comunque non ha avuto vita facile, soprattutto in una serata dove mancava il secondo violino gialloviola. A fine gara a LBJ è stata chiesta un’opinione sulla quarta scelta assoluta: “Ha braccia molto lunghe e mani grandissime come quelle di Kawhi Leonard, l’ho notato appena siamo entrati in campo e ho capito che non avrei potuto giocare troppo con la palla. Mi sembra uno focalizzato al massimo su come migliorare, penso che Chicago abbia fatto un’ottima chiamata”.

LeBron James was asked what his thoughts are on Chicago Bulls rookie Patrick Williams. LeBron’s answer is a must watch for Bulls fans. (Video via Lakers YouTube Channel) pic.twitter.com/sFB2YcNL2H — Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) January 9, 2021

Nonostante la sconfitta, perciò, Williams può avere qualcosa di cui essere contento: non capita tutti i giorni di ricevere complimenti del genere dal Re, specialmente dopo sole 10 partite in NBA.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.