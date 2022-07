Quanti giocatori NBA ci saranno agli Europei?

I prossimi Europei di basket, in programma a Settembre, saranno pieni di super star NBA. Nikola Jokic, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo saranno gli uomini copertina di Eurobasket ma anche altri giocatori di altissimo livello come il nostro Danilo Gallinari, Domantas Sabonis, Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Aleksej Pokusevski, Jusuf Nurkic e Lauri Markkanen, oltre a essere leader delle rispettive nazionali, sono atleti che negli ultimi anni stanno facendo benissimo in NBA.

A loro vanno aggiunti una serie di giovani talenti ed esordienti come Simone Fontecchio, fresco di firma per gli Utah Jazz.

In totale agli Europei ci dovrebbero essere 41 giocatori che hanno disputato l’ultima stagione in NBA o che vi giocheranno nella prossima. Un dato altamente probabile ma al momento non ancora certo, poiché le varie nazionali non hanno ancora annunciato i roster definitivi.

La Francia sarà la squadra con più giocatori NBA (5), seguita da Germania e Turchia con 4, poi Croazia, Grecia, Serbia, Slovenia e Spagna con 3. A quota 2 l’Italia insieme a Georgia, Ucraina e Lituania. Un solo atleta proveniente da oltre Oceano per Israele, Bosnia, Finlandia, Polonia e Montenegro.

Questa la lista completa, stilata da EuroHoops.

Francia: Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Timothe Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks)

Germania: Dennis Schroder (free agent), Daniel Theis (Indiana Pacers), Franz Wagner (Orlando Magic), Moritz Wagner (Orlando Magic)

Turchia: Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Alperen Sengun (Houston Rockets), Omer Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)

Croazia: Bojan Bogdanovic (Utah Jazz), Dario Saric (Phoenix Suns), Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

Grecia: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyler Dorsey (Dallas Mavericks)

Serbia: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Jovic (Miami Heat), Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder)

Slovenia: Vlatko Cancar (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Goran Dragic (free agent)

Spagna: Usman Garuba (Houston Rockets), Juancho Hernangomez (Toronto Raptors), Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans)

Georgia: Goga Bitadze (Indiana Pacers), Sandro Mamukelashvili (Milwaukee Bucks)

Italia: Simone Fontecchio (Utah Jazz), Danilo Gallinari (Boston Celtics)

Ucraina: Alex Len (Sacramento Kings), Sviatoslav Mykhailiuk (Toronto Raptors)

Lituania: Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans)

Israele: Deni Avdija (Washington Wizards)

Bosnia: Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers)

Finlandia: Lauri Markkanen (Cleveland Cavaliers)

Polonia: Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)

Montenegro: Marko Simonovic (Chicago Bulls)