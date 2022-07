VIDEO – Rilasciato il primo trailer di NBA 2K23 con una serie di novità

NBA 2K23 ha rilasciato il primo trailer della nuova versione del videogioco.

Nel video largo spazio alle giocate di Devin Booker e delle due giocatrici WNBA, Diana Taurasi e Sue Bird, i personaggi presenti in copertina.

Spazio però a tante altre stelle con le loro move più famose e relative esultanze: LeBron James, James Harden, Jimmy Butler, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Zion Williamson, Zach LaVine, Lonzo Ball.

Tra i focus più curiosi lo step back di Luka Doncic e la sua esultanza con il pubblico di Dallas, la “night, night” di Stephen Curry, “Ice in my veins” di Jordan Poole ma soprattutto la scritta con il pennarello “be legendary” sulle scarpe di Booker in onore di Kobe Bryant che anni fa gli aveva affidato questo messaggio.