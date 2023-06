Real Madrid, la furia di Rudy Fernandez e Yabusele dopo il ko con il Barca

Rudy Fernandez e Guerschon Yabusele del Real Madrid ancora protagonisti di atteggiamenti sopra le righe.

L’86-85 con cui il Barcellona ha conquistato gara 2 della finale di Liga ACB e il punto del 2-0 spiana la strada ai blaugrana verso il titolo. Furioso il Real Madrid per una gara che, secondo i blancos, sarebbe stata fortemente condizionata dagli errori arbitrali.

Dopo l’ormai famosa rissa con il Partizan Belgrado, ancora una volta sono Yabusele e Fernandez i protagonisti delle proteste più accese.

Nella pancia del Palau Blaugrana sarebbero arrivati pesantissimi insulti di Rudy Fernandez nei confronti degli arbitri, apostrofati con un “hijos de…” che non necessita traduzioni, mentre il francese avrebbe preso a calci diversi oggetti per sfogare la rabbia. Nessun provvedimento disciplinare per i due, nonostante le parole grosse pronunciate di fronte a diversi testimoni, stando alla ricostruzione di Sport, giornale storicamente molto vicino alle vicende catalane. In ogni caso entrambi saranno in campo domani al Wizink Center, dove il Barcellona cercherà di chiudere i conti e il Real proverà a riaprire la serie.