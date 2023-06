Draymond Green esce dal contratto con gli Warriors: sarà free agent

Draymond Green potrebbe davvero lasciare i Golden State Warriors in estate. Il veterano, che poco meno di un anno fa era finito sulla gogna mediatica per il pugno al compagno Jordan Poole, ha infatti deciso di declinare la Player Option da 27.5 milioni di dollari sulla prossima stagione, diventando unrestricted free agent a partire dal 1 luglio.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 19, 2023

Green ha giocato tutta la carriera nella Baia, vincendo 4 titoli e diventando uno dei simboli dei Dubs. Negli ultimi mesi però, anche a causa di quanto accaduto con Poole, in molti hanno ipotizzato un suo addio, magari per fare squadra con LeBron James, suo grande amico. Gli Warriors restano comunque tra le squadre favorite per ri-firmare Draymond Green, come confermato anche dal suo agente, Rich Paul.