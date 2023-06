Nikola Milutinov, niente Virtus Bologna: offerta importantissima da un altro team di EuroLega

Liberato dal suo contratto con il CSKA Mosca, il centro serbo Nikola Milutinov (2,13 m, 28 anni) ha ricevuto un’offerta eccezionale dall’AS Monaco, secondo l’agenzia greca SDNA. Il Monaco, che già si vociferava essere interessato a Nikola Mirotic che sta lasciando il Barcelona, sembra pronto a spendere molto.

Per l’esattezza, secondo il report della SDNA, i campioni di Francia avrebbero offerto al lungo serbo un contratto da 2,5 milioni di euro all’anno!

Inizialmente il nativo di Novi Sad è stato avvicinato dalla Virtus Bologna, poi è entrata in scena l’Olympiacos, dove aveva già militato tra il 2015 e il 2020, proponendogli un biennale, secondo fonti di Eurohoops. Tuttavia, l’offerta totale dell’Olympiacos era di 2,8 euro netti per due stagioni.

Ma l’interesse del team monegasco potrebbe ovviamente cambiare la situazione. Se il serbo dovesse accettare l’offerta, diventerebbe il giocatore più pagato nella storia del campionato francese.

Quest’anno Nikola Milutinov ha dominato la stagione regolare della VTB League a livello individuale con 16,1 punti, 9,1 rimbalzi in 23 minuti di media.

Si tratterebbe certamente di un colpaccio per la squadra di Mike James, che ricordiamo essere arrivate alle Final Four lo scorso anno. Niente da fare per la Virtus Bologna che aveva sognato questo colpo di mercato.

