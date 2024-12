Reyer Venezia, a che punto siamo con il ritorno di Rayjon Tucker?

Il futuro di Rayjon Tucker è lontano dalla Virtus Bologna perché sembra essere molto vicino al ritorno all’Umana Reyer Venezia con cui ha fatto faville nella passata stagione.

L’americano ex NBA ed NBL non ha avuto un buon impatto con l’EuroLega e con le VuNere in generale perché non ha fatto la differenza come ci si sarebbe aspettati nemmeno in LBA.

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore ma naturalmente non potrà giocare nel match di domani alle 16.30 tra Venezia e Brescia perché i tesseramenti per questo weekend sono scaduti nella giornata di ieri. Perciò sarebbe a disposizione la gara del 29 dicembre a Trieste, un vero e proprio scontro playoff tra due formazioni che ci vogliono arrivare ma ultimamente hanno fatto un po’ di passi falsi, più i lagunari che i giuliani.

Stiamo a vedere se davvero Rayjon Tucker tornerà alla Reyer Venezia dove ritroverà Neven Spahija, anche se il coach è sotto esame per i pessimi risultati. La dirigenza crede nel tecnico croato ma le possibilità di arrivare fino a fine anno per lui si stanno riducendo a zero. Vediamo come si comporterà tra Brescia, Trieste, Valencia e Trapani, tutti match da qui all’Epifania.

