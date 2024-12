EA7 Milano sconfitta di misura, INCUBO Josh Nebo: si fa male di nuovo

L’Olimpia EA7 Milano è uscita sconfitta 78-79 dal confronto europeo contro il Bayern Monaco degli ex Napier e Voigtmann. I biancorossi hanno approcciato molto male la gara, rimontando poi nel secondo quarto. Nel secondo tempo la partita è stata equilibrata e sembrava pendere dalla parte dell’Olimpia a 2′ dalla fine, quando LeDay ha segnato il canestro del +5. Invece 7 punti consecutivi di uno straordinario Carsen Edwards (25 alla fine) hanno ribaltato tutto in poco più di 1′. Il punto decisivo l’ha però segnato Weiler-Babb dalla lunetta, mentre il gancio di Shavon Shields si è spento sul ferro al suono della sirena. La sconfitta però non è l’unica pessima notizia della serata meneghina: Josh Nebo, che era alla sua prima gara di EuroLega dal 31 ottobre, è andato di nuovo KO.

Il lungo americano, finora impegnato solo 4 volte in coppa a causa dei numerosi infortuni, ha giocato 16′ segnando 11 punti, ma nell’ultimo quarto ha subito un altro infortunio. Tra l’altro, sembra essersi fatto male allo stesso braccio che lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo. Nebo ha lasciato il parquet poco dopo la metà dell’ultimo quarto, sedendosi in panchina con un asciugamano sulla testa, visibilmente frustrato per l’ennesimo stop.

Nei prossimi giorni si saprà di più sui tempi di recupero, ma l’impressione è che non sia qualcosa di lieve.

Foto: Olimpia Milano