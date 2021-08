Riccardo Fois lascia i Phoenix Suns per un posto ad Arizona

Prosegue con un altro ruolo prestigioso la carriera americana del “nostro” Riccardo Fois. Il coach italiano, in passato assistente a Gonzaga e nelle ultime due stagioni membro dello staff di Monty Williams ai Phoenix Suns, lascerà la NBA per tornare al college. Secondo Jeff Goodman, Tommy Lloyd lo starebbe assumendo come proprio assistente sulla panchina degli Arizona Wildcats.

Fois non si muoverà dunque dall’Arizona, ma tornerà al college con un ruolo importante in una delle squadre migliori del panorama universitario. Lloyd conosce bene l’azzurro, membro dello staff di Meo Sacchetti anche in Nazionale, avendo condiviso con lui la panchina a Gonzaga, quando entrambi erano assistenti di Mark Few.

Arizona coach Tommy Lloyd is hiring Ricky Fois as an assistant coach, sources told @Stadium. Fois is from Italy, worked on Mark Few’s staff for 5 years & was with Phoenix Suns last two years in a player development role. Fois knows Lloyd’s system and can recruit internationally.

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) August 22, 2021