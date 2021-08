È notizia di ieri che la maglia #5 di Kevin Garnett verrà ritirata dai Boston Celtics il prossimo marzo. La leggenda biancoverde, entrata nella Hall of Fame pochi mesi fa, ha colto l’occasione per ricordare su Instagram i gloriosi anni a Boston e, nel farlo, Garnett ha lanciato un’altra frecciatina a Ray Allen, mai perdonato per aver lasciato i Celtics per i Miami Heat nel 2012.

Durante il suo discorso per l’ingresso nella Hall of Fame, KG non aveva citato Allen nei ringraziamenti, a differenza dell’altro membro di quei Big Three, ovvero Paul Pierce. Ora, re-postando nelle storie di Instagram una foto di una fan page dei Celtics, Garnett si è assicurato di lasciare Ray Allen fuori dall’inquadratura, di fatto tagliandolo. Dell’immagine originale sono rimasti solo Garnett, Pierce e Rondo.

Kevin Garnett made sure to crop Ray Allen out of this repost (h/t @BostonCelts4eva ) pic.twitter.com/jGgUGa8uyw — NBA Central (@TheNBACentral) August 22, 2021