Rick Mahorn: “Chi se ne frega di Michael Jordan, lo prendemmo a calci nel sedere”

Rick Mahorn è stato una delle colonne dei Detroit Pistons campioni NBA nel 1989, un elemento chiave dell’intimidazione dei Bad Boy che ingaggiarono duelli bellissimi con i Chicago Bulls di Michael Jordan.

L’ex lungo dei Pistons ha dichiarato di non aver visto The Last Dance: “Non me ne frega proprio niente di quello che ha fatto Jordan, lo abbiamo preso a calci nel c*** e per me è questa l’unica cosa che conta. Quando ci hanno battuto io non c’ero più e comunque non gli avrei stretto la mano (riferendosi all’episodio del ’91 quando i giocatori di Detroit lasciarono il campo in seguito all’eliminazione per mano di Chicago, ndc), quella cosa è stata anche amplificata dalla logistica dell’arena perché per andare negli spogliatoi dovevamo passare per forza di fronte alla loro panchina”.

Poi Mahorn ha rivendicato maggiore considerazione per quanto fanno in quegli anni: “Non ci hanno mai riconosciuto come una delle squadre migliori, si pensava solamente ai Celtics e ai Lakers, poi sono arrivati i Bulls. Ma ci si dimentica di noi e dei Rockets, entrambi capaci di vincere in back-to-back entrando nella storia, per fortuna la gente adesso inizia a darci il rispetto che meritiamo”.

Fonte: Detroit Free Press – Foto: vivabasquet.com

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.