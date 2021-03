Gli Atlanta Hawks hanno licenziato coach Lloyd Pierce

Dopo poco più di due stagioni, termina l’avventura di coach Lloyd Pierce sulla panchina degli Atlanta Hawks: la franchigia ha deciso di sollevarlo dall’incarico in seguito ad uno zoppicante inizio di annata che la vede undicesima ad Est con un record di 14-20.

Atlanta has dismissed Lloyd Pierce as coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2021

Gli Hawks erano considerati una squadra in grado di fare i Playoff viste le tante aggiunte estive, tra le quali Gallinari, Rondo e Bogdanovic, oltre che per la presenza di Trae Young e John Collins. Atlanta ha vinto solo 4 delle ultime 14 partite e Pierce in totale ha un record di 63-120 lungo la sua gestione, secondo Adrian Wojnarowski la speranza sarebbe che Nate McMillan, fin qui vice di Pierce, accetti il ruolo di coach ad interim. McMillan è stato per anni capo-allenatore in NBA, l’ultima volta a Indiana dal 2016 al 2020.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.