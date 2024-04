Rinforzo in arrivo per la Slovenia di Luka Doncic

La Slovenia di Luka Doncic, nonostante il ritiro di Goran Dragic, resta una delle nazionali più temibili.

Gli sloveni giocheranno il Pre-Olimpico di Atene, cercando di strappare il biglietto per Parigi contro Grecia, Croazia, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana ed Egitto.

A dare manforte in questa impresa al fenomeno di Dallas potrebbe esserci anche Josh Nebo. Secondo BasketNews il lungo del Maccabi Tel-Aviv potrebbe ottenere il passaporto sloveno in tempo per essere in campo questa estate. Nella stagione di EuroLega ancora in corso viaggia a 11 punti e 7 rimbalzi di media.

Nebo, statunitense di nascita, ha anche il passaporto nigeriano ma non ha mai giocato per la Nigeria. In caso di sua convocazione, resterebbero fuori sia Mike Tobey (sempre presente nelle fasi finali dei torni più importanti degli ultimi anni) sia Jordan Morgan, in campo con la Slovenia nella qualificazioni a Eurobasket 2022 e all’ultimo Mondiale.